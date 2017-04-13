Сегодня 13 апреля 2017 года, 11:34

В Киеве проходит семинар-практикум «Корпоративная разведка - скрытые возможности бизнеса»

В Киеве в отеле Holiday Inn Kiev проходит семинар-практикум «Корпоративная разведка - скрытые возможности бизнеса», организованный юридической фирмой Sayenko Kharenko при поддержке Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины, УСПП и Украинской ассоциации владельцев оружия

Партнер практики разрешения споров Sayenko Kharenko Сергей Погребной рассказал о легальных способах получения информации. Кроме направления запросов и извлечения из реестра он назвал опрос адвокатом лиц при их согласии.

Также он представил список консалтинговой компаний в сфере корпоративной безопасности, упомянув, в частности, YouControl. Ресурсом «Миротворец» ныне пользуются как базой данных отделы кадров при рассмотрении кандидатур на ответственные должности.

Спикер выразил надежду на принятие сегодня закона о детективной деятельности. По мнению г-на Погребного, детективам достаточно иметь только высшее образование и не обязательно юридическое.

«Детективы нужны в первую очередь адвокатскому сообществу», - заявил он, уточнив, что адвокатов в стране насчитывается около 34 тысяч, а детективов значительно меньше.

Как правило, кандидаты на менеджерские позиции подвершаются глубокой проверке со стороны внутренней службы безопасности. Недооцененными являются низкооплачиваемые должности (водители, уборщицы). Данных сотрудников легко подкупить конкурентам или правоохранителям. Об этом заявил замдиректора по правовым вопросам ООО «Октава Капитал» Олег Борийчук.

В некоторых компаниях практикуется применение полиграфа при приёме на работу, а потом каждые полгода.

Корпоративная разведка включает конкурентную разведку (действия конкурентов на рынке), политическую разведку (оценка влияния политических факторов на принятие решений в компании) и бизнес-разведку (анализ условий сделок). Основными её задачами являются: 1) предоставление руководству объективной информации об окружающем мире, 2) снабдить руководство информацией о рисках и возможностях для принятия решений. Важной функцией разведки выступает разработка прогнозов и рекомендаций. Без корпоративной разведки нельзя грамотно провести приобретение нового бизнеса по адекватной цене (M&A). Специалисты в данной сфере могут как выявить слабости конкурентов, так и обеспечить взгляд на свой бизнес «со стороны». Такие тезисы озвучил Иван Герасимович, директор по рискам и безопасности Смарт-Холдинг.

Источниками информации г-н Герасимович назвал следующие: данные госорганов, выставки и конференции, клиенты и персонал, мнение экспертов. Приоритетным он считает работу с людьми.