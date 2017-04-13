Сегодня 13 апреля 2017 года, 11:34

Презентованы итоги исследования рынка слияний и поглощений на Украине, проведенного ЮФ AEQUO

Сегодня в киевском отеле Hilton проходит круглый стол «M&A на Украине: индикаторы роста». Юридическая фирма AEQUO презентовала итоги второго исследования украинского рынка M&A, проведенного с совместно с авторитетным специализированным информационно-аналитическим ресурсом Mergermarket. Участники круглого стола – Игорь Билоус, председатель Фонда государственного имущества Украины; Юлия Ковалив, руководитель офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины; Юрий Терентьев, председатель Антимонопольного комитета Украины; Оляна Гордиенко, директор по управлению ЕБРР; Денис Лысенко, управляющий партнер AEQUO – обсудили основные тренды на украинском рынке M&A, экономические и правовые предпосылки его активизации, а также поделились прогнозами на 2017 год, в контексте ожиданий инвесторов.

Модерировала Анна Бабич, партнер, руководитель практики корпоративного права/M&A AEQUO. Открывая дискуссию, она подчеркнула, что всегда интересно анализировать состояние рынка в динамике, а представляя докладчиков отметила, что на Украине нет единого органа по M&A но есть люди, которые независимо от занимаемых должностей, активно способствуют тому чтобы к нам приходили инвесторы, менялось законодательство.

Денис Лысенко презентовал ключевые итоги исследования: по сравнению с прошлым годом количество сделок выросло на 35% общая сумма публичных сделок также увеличилась на 131 % и составила 310 млн Евро, при этом существенна часть этого прироста приходится на сделку в банковском секторе приобретение ABH Holdings Укрсоцбанка. При этом г-н Лысенко отметил что лишь в 31% сделок присутствует «иностранный элемент», то есть украинский рынок достаточно закрыт для иностранных инвесторов. Наибольшее количество сделок пришлось на финансовую сферу, также достаточно высокой была активность в агросекторе, причем, как отметил Денис Лысенко, многие сделки в этой сфере носили абсолютно конфиденциальный характер. Как перспективный рынок для M&A докладчик отметил сферу энергетики. Умеренный рост экономики в 2017 году по словам управляющего партнера ЮФ AEQUO, вероятно приведет к увеличению количества M&A сделок.

Юлия Ковалив, комментируя итоги исследования отметила, что показатели достаточно скромные, в то же время макроэкономическая ситуация дает основания для достаточно оптимистических прогнозов. «Возвращается достаточно осторожный интерес инвесторов к Украине», — заявила г-жа Ковалив. Драйверами роста, по ее словам, может стать активизация приватизации, открытие рынка земли, реформирование корпоративного управления, а также структурные реформы в отдельных отраслях экономики. Положительным сигналом для инвесторов должна стать реализация судебной реформы, как минимум — формирование нового Верховного Суда.