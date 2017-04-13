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Евросуд в четверг вынесет решение по делу Беслана

13 апреля 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Европейский суд по правам человека сегодня должен вынести решение по делу Беслана, когда во время осады школы погибли более 300 человек, передает BBC.

«Европейский суд по правам человека в четверг должен вынести решение о том, должно ли было российское правительство сделать больше, чтобы предотвратить осаду школы в Беслане, во время которой погибли более 300 человек», - говорится в сообщении.

Так, в 2004 году на школу №1 в Беслане напали чеченские сепаратисты и захватили в заложники более 1000 человек, преимущественно детей. Осада заведения закончилась спецоперацией российских спецслужб.

Расследование тех событий в России несколько лет назад остановилось. Ни один из российских чиновников не понес ответственности. Среди погибших было 186 детей. Заложников собрали в школьном спортзале, в котором к баскетбольным кольцам была прицеплена взрывчатка.

Нападавшие требовали вывести российские войска из Чечни.

Осада закончилась на третий день двумя мощными взрывами. Лишь один из нападавших остался жив и попал под суд.

Родственники жертв и те, кто выжил, более десяти лет задают вопрос о том, можно ли было предотвратить осаду и почему столько людей погибли во время спасательной операции.

Более 400 из них подали иск в суд в Страсбурге, надеясь на ответ.

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