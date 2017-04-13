Сегодня 13 апреля 2017 года, 11:34

Сегодня парламент рассмотрит увольнение главы ФГИУ Билоуса и законопроект о рынке электроэнергии

Верховный Совет на пленарном заседании в четверг рассмотрит проект постановления №6354 об увольнении председателя Фонда государственного имущества Игоря Билоуса, а также в повторном втором чтении законопроект №4493 о рынке электроэнергии. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Первым в повестке стоит законопроект №6174, который разрешает посмертное присвоение звания Героя Украины иностранцам, награжденным орденом Героев Небесной сотни.

Также парламент планирует рассмотреть законопроекты №0143 о ратификации соглашения с Израилем о совместном производстве фильмов и сотрудничестве в сфере кинематографа, а также №0141 - о ратификации конвенции с Мальтой об избежании двойного налогообложения.

После этого парламент намерен перейти к проекту постановления №6356 об определении представителя парламента в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов в члены Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также рассмотрит во втором чтении законопроект №5587, который предлагает отменить требование получения выходных данных и технических условий в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям при проведении строительства.

Кроме того, во втором чтении стоит законопроект №3726 о законодательном закреплении частной детективной (розыскной) деятельности, а в первом - №6116 о разрешении абитуриентам с временно оккупированных территорий поступать в высшие учебные заведения в 4 областях только по результатам вступительных испытаний в пределах квоты в 1 000 мест государственного заказа.