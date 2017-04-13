Сегодня 13 апреля 2017 года, 11:34

Комитет рекомендует парламенту урегулировать оформление документов проживающим в зоне АТО

Комитет парламента по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендует Верховному Совету принять за основу в первом чтении законопроект №4023 «О внесении изменения в закон «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» (относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины)». Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

«Комитетом рекомендовано Верховному Совету принять за основу в первом чтении проект Закона «О внесении изменения в Закон Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» (относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины) (№ 4023)», - говорится в сообщении.

Так, проектом закона предлагается внести изменение в закон «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции», дополнив его статьей 93 «Особенности оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции или переселившимся из нее во время ее проведения».