Комитет рекомендует парламенту урегулировать оформление документов проживающим в зоне АТО

Комитет парламента по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендует Верховному Совету принять за основу в первом чтении законопроект №4023 «О внесении изменения в закон «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» (относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины)». Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.
«Комитетом рекомендовано Верховному Совету принять за основу в первом чтении проект Закона «О внесении изменения в Закон Украины «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» (относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины) (№ 4023)», - говорится в сообщении.
Так, проектом закона предлагается внести изменение в закон «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции», дополнив его статьей 93 «Особенности оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции или переселившимся из нее во время ее проведения».
Сохранить:
Контакты:
Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Засідання податкового комітету ААУ
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: