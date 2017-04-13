Сегодня 13 апреля 2017 года, 10:03

Количество официально безработных в Украине сократилось с 490 до 390 тысяч, - В.Гройсман

За год количество официально зарегистрированных безработных на Украине сократилось на 100 тысяч. Об этом во время отчета в парламентском комитете сказал глава правительства Владимир Гройсман.

«Десятки проектов реализуются на Украине по каждой области. Строятся новые заводы, старые предприятия наращивают свои производства. На 1 января 2016 года количество официально зарегистрированных безработных составляло 490 тысяч. А на 1 января 2017 года - 390 тысяч», - отметил В.Гройсман.

Он добавил, что правительство должно также сосредоточиться на вопросе подготовки профессиональных кадров.

«Мы должны развивать реальный сектор экономики. Большая часть работы, которую делаю я как премьер-министр, имеющие отношение к экономического роста. Мы посвящаем внимание теме занятости, возрождению промышленного производства, привлечения инвестиций, развития экспорта. Эти меры позволили нам повлиять на экономический рост», - подчеркнул В.Гройсман.