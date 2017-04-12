Сегодня 12 апреля 2017 года, 20:26

В завершение IV Международного налогового форума участники поделились актуальной практикой споров с ГФС

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Открывая последнюю сессию Налогового форума старший партнер, руководитель судебной практики АК «Соколовский и Партнеры» Татьяна Лисовец, проводившая модерирование, отметила символичность в том, что судебная сессия завершает форум из года в год, поскольку в спорах с Государственной фискальной службой именно судам отведена роль ставить последнюю точку.

Ее мнение поддержал секретарь второй судебной палаты Высшего административного суда Украины Игорь Олендер отметивший, что судебное рассмотрение — это та стадия, позволяющая наиболее эффективно защитить права и интересы лица, а иногда и подтвердить правильность позиции государственного органа. Об этом свидетельствуют статистические показатели, что количество рассмотренных судами дел по налоговым спорам не уменьшается, а на оборот увеличивается.

Что же касается касается практических аспектов, то по словам докладчика не утрачивают своей актуальности споры по возмещению НДС и фиктивного предпринимательства. Так, в первой категории споров ВАСУ используя инструмент отхода от правовой позиции Верховного Суда Украины пытался вернуться к практике предыдущих годов, что правильным способом защиты нарушенного права в таких спорах является взыскание сумы НДС на счета налогоплательщика, поскольку по мнению докладчика это наиболее эффективный, действенный и логичный способ. Но до сих пор такая позиция не поддерживается ВСУ, который отдал прерогативу деятельности и взаимодействию налоговых органов с органами государственной казначейской службы.

Старший юрист ЮФ Sayenko Kharenko Александр Марков, рассказывая о проблемах доказывания в налоговых делах, отметил, что проект нового кодекса административного производства решает одну из проблем в вопросе преюдиции. «Если сегодня суды лишь иногда используют определения о закрытии уголовного производства или постановления об освобождении от уголовной ответственности со ссылкой на то, что это является фактом не требующим доказывания, то новый проект КАС четко определяет, что такие доказательства имеют преюдициальный характер и, соответственно, не требуют доказывания» - подчеркнул Александр Марков.

Вопрос разных подходов к налогообложению операций по продаже физлицами собственного недвижимого имущества поднял в своем выступлении старший юрист ЮФ Trusted Advisors Сергей Протасов. Расходство в позициях наблюдается как у самих фискальных органах, так и у судов.

Относительно судебной практики в этом вопросе, то докладчик привел в пример определение ВАСУ от 12 апреля 2016 года, в которой суд указал на то, что налогоплательщик в случае продажи недвижимого имущества более одного раза рассматривается как физическим лицом предпринимателем, и деятельность от продажи объектов собственной недвижимости носит системный характер, направлена на получение прибыли и, таким образом, подлежит налогообложению по ставке 18%. К абсолютно противоположному выводу ВАСУ пришел в постановлении от 9 июня 2016 года, а именно, независимо от количество продаж собственного имущества физическим лицом такие операции подлежат налогообложению по ставке 5%