Министр юстиции сообщил, что законопроект об обновлении НАПК уже в передан в парламент

Законопроект об изменениях в составе и структуре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции может быть рассмотрен на этой неделе. Об этом заявил руководитель Минюста Павел Петренко.
По его словам, правительство совместно с общественностью уже разработал проект соответствующих изменений.
«Законопроект уже в Верховном Совете. Мы хотели его рассмотреть во вторник, но парламент весь день занимался вопросом Конституционного суда. Но, думаю, на этой неделе вопрос НАПК может быть рассмотрен», – сказал П.Петренко.
Ранее П.Петренко перечислял основные положения подготовленного законопроекта. Самым первым является вопрос смены руководства агентства.
«Мы убираем коллективную безответственность в системе НАПК. Мы предлагаем перезапустить конкурс, назначить нового руководителя и уполномоченных в этот орган», – заявлял министр.
Также планируется на уровне закона ограничить начисление необоснованных премий руководителям НАПК и внедрен внешний аудит деятельности НАПК каждый год.
Сохранить:
Контакты:
Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Засідання податкового комітету ААУ
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: