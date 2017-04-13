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Министр юстиции сообщил, что законопроект об обновлении НАПК уже в передан в парламент

13 апреля 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Законопроект об изменениях в составе и структуре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции может быть рассмотрен на этой неделе. Об этом заявил руководитель Минюста Павел Петренко.

По его словам, правительство совместно с общественностью уже разработал проект соответствующих изменений.

«Законопроект уже в Верховном Совете. Мы хотели его рассмотреть во вторник, но парламент весь день занимался вопросом Конституционного суда. Но, думаю, на этой неделе вопрос НАПК может быть рассмотрен», – сказал П.Петренко.

Ранее П.Петренко перечислял основные положения подготовленного законопроекта. Самым первым является вопрос смены руководства агентства.

«Мы убираем коллективную безответственность в системе НАПК. Мы предлагаем перезапустить конкурс, назначить нового руководителя и уполномоченных в этот орган», – заявлял министр.

Также планируется на уровне закона ограничить начисление необоснованных премий руководителям НАПК и внедрен внешний аудит деятельности НАПК каждый год.

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