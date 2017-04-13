Сегодня 13 апреля 2017 года, 10:03

АМКУ одержал победу в ежегодном международном конкурсе по адвокации

Украина одержала победу в ежегодном конкурсе под эгидой Международной конкурентной сети (International Competition Network) и Группы Всемирного банка (World Bank Group) на определение лучшего примера деятельности конкурентного ведомства в сфере адвокатирования конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В рамках участия в конкурсе АМКУ представил свое мероприятие в сфере адвокатирования конкуренции, а именно результаты проведенного в 2015 году комплексного исследования рынков электрической энергии и энергетического угля.

Согласно официальному сообщению на сайте Группы Всемирного Банка, Украина (в лице АМКУ) одержала победу в номинации «Деятельность ориентирована на результат: Успешный опыт в планировании, применении и мониторинга стратегии адвокации».

По мнению Международной конкурентной сети и Группы Всемирного банка «... АМКУ удалось совместить аналитический подход и активное привлечение заинтересованных сторон с целью адвокации пакета реформ направленных на устранение регуляторных ограничений и других барьеров для конкуренции...».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 11 мая этого года в рамках Ежегодной Конференции Международной Конкурентной Сети в г. Порту (Португалия).