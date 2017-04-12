Сегодня 12 апреля 2017 года, 17:24

Налоговый форум: Жанна Бражник советует разработать инструкцию на случай визита налоговых органов

Руководитель практики разрешения налоговых споров АО PwC Legal Жанна Бражник, делясь своим опытом с участниками Налогового форума в подготовке к налоговой проверке, посоветовала проверять качество первичных документов, поскольку все сомнения проверяющих в дальнейшем отображаются в акте проверки, что в конечном итоге может поставить под сомнение предоставление налогового кредита.

По ее словам, необходимо проверять комплектность документов и их качество. Также следует проводить детальное описание товаров или услуг по операции и подтверждать ее дополнительными доказательствами.

В свою очередь директор юридического департамента группы компаний «Новые Продукты» Александр Петриченко, поддержал г-жу Бражник в том, что особое внимание следует обращать на осведомленность о контрагентах предприятия.