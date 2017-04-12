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Сегодня 12 апреля 2017 года, 21:56

Нулевые ставки в прошлом, но можно свести налоги к минимуму, - Г.Ситенко

Нулевые ставки остались в прошлом, но вполне вероятно нести минимальную эффективную налоговую нагрузку. Возможно вполне законно платить меньше, чем Apple и Google. С этого тезиса начал доклад на Международном налоговом форуме руководитель группы по юридическим вопросам кластера стран Восточной Европы и Беларуси BASF Григорий Ситенко.

Выгоды использования Нидерландов для создания холдингов он проиллюстрировал на примере компании BASF.

Основные инструменты налоговой оптимизации:

- participation exemption, освобождение акционера от уплаты налогов на дивиденды и другие доходы дочерней компании;

- гибридный займ (имеет двойственную правовую природу в разных странах);

- инновационный бокс (льгота, распространяющаяся на R&D, включая технические инновации, исследования и разработку ПО).

Последний инструмент применяется в более ожесточенном режиме вследствие реализации плана BEPS, но остаётся доступным.

Швейцария позволяет вести торговый бизнес через филиалы в юрисдикциях с низшей налоговой нагрузки.

Также он отметил возможность использования преференциального налогового режима (Пуэрто-Рико, 2,4%).

Крайне важным является соблюдение принципов комплайенс. Подтвердить законность схем может консультация налогового органа страны.

Об особенностях применения закона о ТЦО на сырьевых рынках рассказал начальник управления правового обеспечения ООО «СОКАР Энерджи Украина» Михаил Третьяков. Возникают трудности при доказывании уровня цен биржевых товаров принципу «вытянутой руки», в частности, при применении фьючерсных и форвардных контрактов. Он подчеркнул, что рекомендации ОЭСР не обязывают использовать только цены бирж (допустимы также данные авторитетных агентств).

Проблемы можно свести к следующему:

- невозможность использования биржевых котировок для ряда товаров;

- возможность альтернативной трактовки момента сделки;

- несоответствие физического рынка и рынка биржевых производных.