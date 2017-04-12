КМУ урегулировал вопрос выплаты пенсий осужденным

Кабинет министров Украины одобрил проект закона «О внесении изменения в статью 47 закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым предусматривается выплата пенсий не только осужденным к лишению свободы, но и к ограничению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
По информации ведомства, Минсоцполитики разработало проект акта в связи с тем, что законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения исполнения уголовных наказаний и реализации прав осужденных» от 07.09.2016 №1492-VIII закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» был дополнен новой статьей 481 - по выплате пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишения свободы на определенный срок.
«Это обусловило необходимость внесения изменения в статью 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», - добавили в ведомстве.
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