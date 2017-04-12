Госпогранслужба запустила информационный ресурс для сбора информации о лицах, въехавших в оккупированный Крым с нарушением украинского законодательства

Государственная пограничная служба Украины ввела информационный ресурс, позволяющий гражданам сообщать о лицах, въехавших в оккупированный Россией Крым с нарушением украинского законодательства. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ГПСУ.
На официальном сайте ведомства создан и введен в действие информационный блок «стоп-лист», который позволяет гражданам на добровольных началах информировать правоохранителей о лицах, которые незаконно попали в оккупированную АР Крым.
В ведомстве отмечают, что использовать полученную информацию как дополнительную в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения.
Там напоминают, что на основании ст. 204-2 КУоАП (Нарушение порядка въезда/выезда на /с оккупированные территории) и ст. 13 ЗУ «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» иностранцы, нарушившие порядок въезда в оккупированную АР Крым или выезда из нее, привлекаются к административной ответственности и им запрещается въезд в Украину сроком на 3 года.
Сохранить:
Контакты:
Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Засідання податкового комітету ААУ
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: