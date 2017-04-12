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Госпогранслужба запустила информационный ресурс для сбора информации о лицах, въехавших в оккупированный Крым с нарушением украинского законодательства

12 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Государственная пограничная служба Украины ввела информационный ресурс, позволяющий гражданам сообщать о лицах, въехавших в оккупированный Россией Крым с нарушением украинского законодательства. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ГПСУ.

На официальном сайте ведомства создан и введен в действие информационный блок «стоп-лист», который позволяет гражданам на добровольных началах информировать правоохранителей о лицах, которые незаконно попали в оккупированную АР Крым.

В ведомстве отмечают, что использовать полученную информацию как дополнительную в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения.

Там напоминают, что на основании ст. 204-2 КУоАП (Нарушение порядка въезда/выезда на /с оккупированные территории) и ст. 13 ЗУ «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» иностранцы, нарушившие порядок въезда в оккупированную АР Крым или выезда из нее, привлекаются к административной ответственности и им запрещается въезд в Украину сроком на 3 года.

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