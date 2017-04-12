Сегодня 12 апреля 2017 года, 17:24

В ближайшие годы 60–70% предприятий будут использовать электронный документооборот, - руководитель онлайн-сервиса «Вчасно»

В ходе IV Международного налогового форума руководитель онлайн-сервиса обмена документами «Вчасно» Оксана Ферчук ознакомила участников с преимуществами ведение документооборота предприятия в электронном виде. Она подчеркнула, что фактически на Украине предприятия могут вести налоговую документацию еще с 2003 года.

Как отметила докладчица, ведения электронного документооборота уменьшает риск подделки первичных документов, а также утрату документов при их изъятии в ходе проверки проверяющими органами. Что касается последнего, то г-жа Ферчук посоветовала хранить электронные документы в облачных сервисах.