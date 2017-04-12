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Галина Мельник рассказала, чем Эстония лучше Кипра в плане налоговой оптимизации

12 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Галина Мельник, юрист ЮФ «Ильяшев и Партнеры», отмечает увеличение числа споров в мире, когда государство распространяет фискальную власть на схемы «топорной оптимизации».

«Украина во многом повторяет варианты налогового регулирования России», - отметила она, указав на вероятность адаптации в нашей стране правил КИК.

В своем докладе она рассказала о преимуществах Эстонии для оптимизации. Это респектабельная страна ЕС, использующая юридические механизмы развитых стран. Там нет регуляторных ограничений на движение денежных средств. Нет ограничений на основателей (ими могут быть юрлица и физлица). Нет необходимости выплачивать минимальную зарплату менеджменту: допустимо заключить договор поручения (гражданско-правовой). Это также делает стоимость создания компании в Эстонии самой низкой в ЕС.

Менеджеры могут получать вид на жительство. Культурная близость заключается в распространении русского языка.

Реестр не включает всей информации о бенефициарах. Это возможно только по запросу.

Нет налога на прибыль как такового, а применяется налог на распределение прибыли. Это делает Эстонию более привлекательной, чем Кипр. Из-за этого нет смысла искусственно увеличивать расходную базу.

Важно то, что Эстония не входит в список стран, контролируемых в рамках ТЦО.

Спикер дает советы, которые «не позволят повторить печальный опыт Кипра»:

- не использовать компанию в Эстонии как транзитную без экономической цели;

- реальное присутствие (офис и т.д.);

- оказание услуг другим резидентам Эстонии (субаренда офиса, например);

- соблюдать рыночные принципы и украинское законодательства.

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