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Участники форума обсудили уголовно-правовые риски налоговых правоотношений

12 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Уголовно-правовым рискам налоговых правоотношений была посвящена одна из секций IV Международного налогового форума. Открывая работу секции модератор, управляющий партнер АО «Вдовичен и Партнеры» Олег Вдовичен призвал участников в случае выявления неправомерных действий писать сообщать о них общественности, что позволит в дальнейшем привлекать таких лиц к ответственности.

Рассказывая о проблемных вопросах судебной практики привлечения к уголовной ответственности за уклонения от уплаты налогов заместитель председателя Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Станислав Кравченко, подчеркнул, что в большинстве случаев они связаны с несогласованностью налогового и уголовного процессуального законодательства.

«Сегодня перед судами стоит дилемма в вопросе может ли следственный судья назначать внеплановую налоговую проверку. УПК не предусматривает такого механизма, в отличие от Налогового кодекса. В связи с чем и возникает разная практика в этом вопросе», - подчеркнул судья ВССУ.

Партнер, руководитель практики уголовного права и процесса Международного правового центра EUCON Евгений Петренко подчеркнул, что налоговые проверки используются органами в первую очередь как инструмент для получения доказательств для дальнейшего возбуждение уголовных производств.

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