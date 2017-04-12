Сегодня 12 апреля 2017 года, 15:53

Почти всегда плательщики соглашались с доначислениями по ТЦО, - В.Чижиков

Старший менеджер группы трансфертного ценообразования «КПМГ-Украина» Владимир Чижиков заявил, что практика применения закона о ТЦО только зарождается и она связана, прежде всего, с проверками.

40% доначислений налогов в странах ОЭСР связана с проверкой по ТЦО. Потенциальные выплаты Apple исчисляются 15 млрд долларов.

Все отчёты докладчик разделил на «проверки отчета» и «проверки принципа». В нашей стране, по сведениям г-на Чижикова, насчитывается 350 выявленных случаев нарушений, а общая сумма штрафных санкций составила 110 млн грн. Но сейчас в суде находится дело с суммой доначислений около 356 млн грн, что является рекордом для Украины.

Все кейсы достаточно «скучные»: несвоевременно поданные отчеты или неподанные. Многие случаи касаются незадекларированных операциях с Молдовой, которая тоже считается оффшором. В большинстве случаев плательщики соглашаются с доначислениями.

Как правило, налоговики сверяли данные отчетов о КО с данными таможенной статистики.

Почти во всех случаях ГФС требовала дополнительную информацию (иногда запрос присылают на 15 страницах, задавая подробные вопросы).

Спикер советует не забывать о длительных сроках давности по вопросам методологии: в течении 7 лет налоговики могут потребовать информацию о предыдущих операциях и расчетах.

Убытки, низкая наценка, нерыночные цены могут не стать основанием для негативных последствий, если у плательщика обоснованная позиция. Но если документация некачественная и плательщик не идет на контакт, то вероятна проверка. Подготовить качественную документацию за 30 дней после запроса трудно, этим нужно заниматься заблаговременно.

Качественный экономанализ, проведенное сравнительное исследование, понятность налоговикам и соответствие нормам статьи 39 НК - главные признаки качественности документации.