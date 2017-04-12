Сегодня 12 апреля 2017 года, 17:24

В Апелляционном суде г.Киева пройдет выставка работ детей с особыми потребностями «Пасхальная неделя»

Всеукраинская общественная организация «Правозащитный союз инвалидов» при содействии руководства Апелляционного суда города Киева 13 апреля 2017 года в 10:00 утра откроет региональную выставку творческих работ детей с особыми потребностями «Пасхальная неделя».

Как отмечают в пресс-службе суда, цель мероприятия - привлечь внимание общественности к детям с особыми потребностями. Выставка призвана показать, что творчество присуще всем людям, оно развивает, совершенствует и дает возможность выразить свой внутренний мир через искусство.

На выставке будут представлены произведения прикладного и изобразительного искусства, среди которых живопись, рисунок, графика, работы выполненные из дерева, металла, бисера, пластилина, картона, а также плетение, украшения и игрушки, созданные детьми в возрасте от 6 до 18 лет.