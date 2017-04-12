Сегодня 12 апреля 2017 года, 15:53

Эксперты обсудили последствия либерализации законодательства о ТЦО

IV Международный налоговый форум продолжает свою работу. В рамках второй секции четвертой сессии эксперты делятся последствиями либерализации законодательства о ТЦО. Многие компании выпали из перечня контролируемых из-за увеличения стоимостного критерия в три раза. Вместе с тем, отдельные изменения не были согласованы с другими, заметила партнер Международного правового центра EUCON Лариса Врублевская.

Как подчеркнул начальник управления методологии налога на прибыль предприятий Департамента методологической работы по вопросам налогообложения ГФС Украины Александр Задорожный, хозсубъекты должны подавать отчеты за 2016 год по старым правилам. Отчет можно подавать до 1 октября 2017 года. Хотя в законе осталась дата 1 мая - соответствующие изменения законодатели не успели внести.

Список низконалоговых юрисдикций, утверждаемый КМУ, может измениться. Критерии занесения стран в список дополнены. Речь идет о странах, которые не хотят сотрудничать с Украиной по обмену налоговой информацией. ГФС прогнозирует, что он может быть расширен. Если же в этом году страну добавят в список, то отчитываться нужно будет об операциях с резидентами этой страны с 1 января следующего года.

Также будет список организационной правовых форм компаний. Если плательщик будет в отношениях, например, с LLC и LLP, то такой резидент тоже будет контролироваться.

Новые штрафы за несвоевременную подачу отчетов имеют стимулирующий характер: сумма санкции зависит от дней неподачи.