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Члены Общественного совета добропорядочности внесли изменения в Регламент совета

12 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходит заседание Общественного совета добропорядочности. Как отметил сокоординатор ОСД Виталий Тытыч, это первое собрание совета в процессе исполнения своих обязанностей – принятия заключений и решений о предоставлении информации ВККС. Первым вопросом было рассмотрено внесение изменений в Регламент совета. В частности, в действующей редакции документа указывается, что заключение утверждается большинством голосов присутствующих на заседании. Члены ОСД предлагают не учитывать тех членов, которые заявили самоотвод или отвод этому члену заявил совет. Также были внесены изменения с тем, чтобы предоставить право членам ОСД на отдельное мнение. Этот документ также подлежит обнародованию вместе с самим заключением.

Затем был утвержден список из 22 кандидатов, при проверке которых не установлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о нарушении критериев профессиональной этики и добропорядочности. В их числе экс-заместитель министра экологии и природных ресурсов Анна Вронская, директор Центра коммерческого права Валентина Данишевская.

Теперь совет рассматривает вопрос о предоставлении информации Высшей квалификационной комиссии судей Украины о кандидатах в Верховный Суд (позитивная информация или негативная, но неподтвержденная информация).

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