Сегодня 12 апреля 2017 года, 17:24

Минюст представил законопроект, отменяющий все нормативно-правовые акты УССР и Советского Союза

Кабинет министров законопроектом предлагает отменить действие всех нормативных актов органов государственной власти и управления УССР и Советского Союза. Соответствующий документ представил на заседании правительства 12 апреля министр юстиции Павел Петренко.

Он напомнил, что «в прошлом году украинское правительство отменило более 365 актов разного рода министерств и ведомств, которые принимались при Советском Союзе. В этом году вторая волна – были отменены более 100 таких актов».

«Мы понимаем, что Украина не может жить в системе 25 лет независимости с данным багажом. Министерство юстиции разработало проект закона о признании утратившими силу актов органов государственной власти и управления УССР и Советского Союза», – заявил министр.

«Этот закон мы направим в украинский парламент и будем просить, чтобы он был проголосован уже в мае», – отметил П.Петренко.

«Мы устанавливаем следующие сроки: в течение 6 месяцев с момента вступления в силу данного закона, прекращают свое действие все подзаконные акты министерств, ведомств, комиссий, президиумов, которые принимались до обретения Украиной независимости», – объяснил положения документа министр.

«В течение одного года с момента вступления в силу данного закона прекращают действие все законы УССР и СССР, которые сейчас действуют на территории Украины. В течение трех лет прекращают действие все кодифицированные акты УССР, которые на действуют сегодняшний день», – отметил он.

По словам П.Петренко это будет не только декоммунизация, но и дебюрократизация и дерегуляция законодательства.