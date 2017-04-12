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Фонд гарантирования вкладов отчитался о реализации активов ликвидируемых банков

12 апреля 2017 года Источник:Finance.Ua

Фонд гарантирования вкладов сообщает, что на прошлой неделе были реализованы активы 36 ликвидируемых банков на общую сумму 57,98 млн грн.

Из них на сумму 31,37 млн грн состоялись аукционы по продаже основных средств банков, на сумму 24,93 млн грн – аукционы по продаже прав требования по кредитам. Кроме того, 1,47 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков. Остальная сумма, 0,20 млн грн, получена от продажи прочих активов – картин, монет и тому подобное.

В частности, в течение прошлой недели права требования по кредитам и основные средства ПАО «Банк «Форум» были проданы на сумму 18,78 млн грн, ПАО «Банк Национальный кредит» – на 2,60 млн грн.

Также о сновные средства ПУАО «Фидобанк» реализовали на 9,58 млн грн, ПАО «Легабанк» – на 3,47 млн грн, ПАО «Дельта банк» – на 2,37 млн грн, ПАО «КБ «Надра» – на 0,70 млн грн, ПАО «Брокбизнесбанк» – на 0,03 млн грн, ПАО «Радикал банк» – на 0,03 млн грн, ПАО «Укрбизнесбанк» – на 0,01 млн грн.

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