Сегодня 12 апреля 2017 года, 15:53

Выплата дотации по подзаконным актам будет существенно отличаться от закона, - М.Соколов

Аграрии долгое время сопротивлялись отмене спецрежима по НДС. Однако переговоры прошли прозрачно. Будет выделяться прямая дотация (в этом году около 4 млрд грн). Об этом сообщил Михаил Соколов, заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета, выступая в рамках сессии IV Международного налогового форума.

«Выплата дотации по подзаконным актам будет существенно отличаться от закона», - заявил он. Главное расхождение - в расчете базы.

Также он напомнил, что аграрии добивались повышения ставки земельного налога до 0,6%, что было бы сравнимо с 4-ой группой единого налога. Пока ставку повысили с 0,1 до 0,3%.

При этом аграрному бизнесу удалось пролоббировать поправки о защите налогового кредита (пункт 201.10 НК), а также нормы о блокировании квитанций на возмещение НДС (пункт 201.16).

С последней нормы возникли проблемы: автоматическая система не может отследить все возможности злоупотребления. Проблема также возникает в связи с намерением ГФС блокировать возмещение на основании признания сделки «нереальной хозяйственной операцией».

Пенсионный сбор в сфере телекоммуникации был введен еще в 1997 году. Тогда мобильная связь была роскошью, с тех пор технологии ушли далеко вперед, подчеркнула начальник отдела договорно–правовой работы Дирекции по корпоративному управлению и контролю Vodafone Украина Наталья Буроменская.

Сдерживающим фактором развития мобильных платежей г-жа Буроменская назвала постановление КМУ 1740. В частности, в данном постановлении 1740 нет механизма, позволяющего оператору уменьшать путем зачета суммы сбора в ПФ, которые возвращены оператором абонентам.