Председатель НКРЭКУ призвал депутатов поддержать в четверг законопроект о рынке электроэнергии

Председатель Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк попросил депутатов поддержать в четверг законопроект о рынке электроэнергии. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании.
Он назвал этот законопроект системно важным и добавил, что его принятие влияет на прохождение отопительного сезона.
«Я прошу вас, уважаемые народные депутаты его поддержать в четверг», - заявил Д.Вовк.
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