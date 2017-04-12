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Сегодня 12 апреля 2017 года, 15:53

Председатель НКРЭКУ призвал депутатов поддержать в четверг законопроект о рынке электроэнергии

Председатель Национальной комиссии по вопросам регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк попросил депутатов поддержать в четверг законопроект о рынке электроэнергии. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании.

Он назвал этот законопроект системно важным и добавил, что его принятие влияет на прохождение отопительного сезона.

«Я прошу вас, уважаемые народные депутаты его поддержать в четверг», - заявил Д.Вовк.