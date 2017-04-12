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Сегодня 12 апреля 2017 года, 15:53

Правительство объявило конкурс на должность председателя Госгеонедр

Кабинет министров в среду объявил конкурс на должность председателя Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра). Об этом журналистам сообщил в среду министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

«Сегодня объявлен конкурс», - сказал министр, отвечая на вопрос, объявлен конкурс на голову Госгеонедр.

Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие трех специальных разрешений, выданных НАК «Нафтогаз Украины» на пользование недрами в трех областях Украины.