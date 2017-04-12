Правительство объявило конкурс на должность председателя Госгеонедр

Кабинет министров в среду объявил конкурс на должность председателя Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра). Об этом журналистам сообщил в среду министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
«Сегодня объявлен конкурс», - сказал министр, отвечая на вопрос, объявлен конкурс на голову Госгеонедр.
Напомним, Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие трех специальных разрешений, выданных НАК «Нафтогаз Украины» на пользование недрами в трех областях Украины.
Сохранить:
Контакты:
Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Засідання податкового комітету ААУ
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: