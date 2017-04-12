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Сегодня 12 апреля 2017 года, 15:53

Действие чрезвычайных мер в энергетике продлено на месяц, - КМУ

Кабинет Министров продлил еще на 1 месяц действие чрезвычайных мер в энергетике. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду.

«Игорь Степанович (Насалик. - Ред.), есть замечания, это о временных мерах на рынке электроэнергии, есть возражения? Нет. Решение принято», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности подтвердила, что речь идет именно о продлении срока действия чрезвычайных мер еще на 1 месяц.

Напомним, в феврале Министерство энергетики и угольной промышленности инициировало введение чрезвычайного положения на рынке электроэнергии из-за прекращения поставок антрацита.