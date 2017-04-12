Сегодня 12 апреля 2017 года, 14:22

На налоговом форуме обсудили целевой характер государственного авиационного сбора

Международные структуры в сфере авиации включая ICAO признали негативное влияние налогов на авиаперевозки. Применение косвенных налогов вроде НДС должно быть исключение. Однако в нашей стране наблюдается обратная ситуация, отметил управляющий партнер «ECOVIS Бондарь и Бондарь» Олег Бондарь.

Выступающий остановился на вопросе государственного авиационного сбора. Спикер отметил, что сбор не носит целевого характера. Данный платеж имеет элементы налога, сбора и административного сбора. Это косвенный (акцизный) налог, который включается в стоимость билетов. Подобный платеж согласно Конституции должен устанавливаться законом, включая все его элементы. Судебные тяжбы по вопросу законности авиасбора на Украине длятся три года.

Применение сбора будет оправданным в случае, если он будет установлен законом, на определенный срок и иметь целевой характер, резюмировал спикер. Европейские страны приняли решение о постепенном снижении авиасбора.

О налогообложении электронной коммерции рассказала советник налоговой практики, соруководитель практики IT АО Arzinger, заместитель председателя финансово-правового комитета Ассоциации «IT Украины» Ольга Баранова. В контексте налогового структурирования имеют важность такие вопросы, как определение страны, где потребляется услуга. Самое основное - банковская карточка той страны, где он является резидентом.

Что учесть при структурировании интернет-бизнеса? Г-жа Баранова назвала следующее:

- локальный налог на прибыль;

- особенности поставок услуг на Украину;

- иск возникновения постоянного представительства (не в стране регистрации резидента).

Отвечая на вопрос модератора Вадима Медведева относительно готовности украинских консультантов раскрывать схемы оптимизации налоговым органам по примеру Великобритании, Ольга Баранова ответила следующее. По ее словам, это возможно в случае защищенности информации в ГФС и гарантии того, что это не навредит законопослушному клиенту.