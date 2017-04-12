КМУ выделил 6 млн гривен помощи 4 семьям погибших воинов и 14 бойцам, получившим инвалидность в ходе АТО

Кабинет Министров выделил 6 млн гривен для оказания единовременной денежной помощи 4 семьям лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и 14 лицам, получившим инвалидность во время участия в АТО. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Министерству социальной политики поручено утвердить в недельный срок по согласованию с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов перечень расходов, связанных с оказанием соответствующей помощи.
Как сообщалось, по состоянию на 20 марта 2 629 военных погибли и 9 453 получили ранения с начала АТО.
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