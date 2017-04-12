Сегодня 12 апреля 2017 года, 14:22

Налоговый форум: Р.Блажко рассказал о защите права на возмещение НДС в новых условиях

Система возмещения НДС пребывает в постоянной эволюции и меняется ежегодно, отметил руководитель налоговой практики ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» Роман Блажко. Два реестра заявлений на возмещение НДС остались в прошлом. С 1 апреля этого года действует новый порядок с одним реестром, который администрируется Минфином (на основе данных Госказначейства и ГФС). Вместо «заключения» налоговой о сумме подлежащей возврату существует виртуальное согласование - автоматическое отображение информации о согласовании суммы возмещения. Ставилась цель минимизировать влияние налоговых органов на процесс.

Изменчивой была судебная практика по вопросу способа защиты прав по вопросу возмещения. Раньше Верховный Суд Украины считал правомерным способом взыскание возмещения с бюджета, а потом высшие судебные инстанции (в частности, ВАСУ) обязывали налоговые органы только передать заключение. Но сейчас такого документа нет. Не должен ли ВСУ вернутся к ранней позиции 2008 года? Г-н Блажко ответил на этот вопрос утвердительно. Пока вопрос открытый. В судебном реестре удалось найти лишь одно решение - Волынского окружного админсуда, добавил спикер.

В свою очередь заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов заявил, что пока существует проблема с прозрачностью действующего реестра. Это оставляет лазейки для злоупотреблений.