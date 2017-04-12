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КМУ дополнительно потратит 12 млрд грн на повышение пенсий в 2017 году

12 апреля 2017 года Источник:ДЕЛО

Повышение пенсий с 1 октября обойдется в дополнительных 11-12 млрд грн. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева. Такие дополнительные расходы планируют профинансировать за счет роста поступлений Пенсионного фонда.

«Мы посчитали, что до конца года на осовременивание — если с 1 октября мы это делаем — нам необходимо дополнительно к тем средствам, которые у нас бюджетом предусмотрены, и поступления в Пенсионный фонд до конца года 11-12 млрд грн», — сказал министр перед заседанием Кабинета министров.

Согласно информации Госказначейства, с января по 11 апреля 2017 года поступления от ЕСВ составили 43,56 млрд грн. Это на 31% или 10,2 млрд грн больше, чем в течение аналогичного периода предыдущего года. Такой рост поступлений ЕСВ связан с повышением минимальной зарплаты в два раза до 3 200 грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 октября 2017 года пенсии будут повышены для 5,62 млн украинцев. Размер повышения будет колебаться от 200 грн до 1 000 грн и выше. Кроме того, с 1 октября правительство намерено отменить налогообложение пенсий, которые получают работающие пенсионеры.

В МВФ считают, что реформа должна включать новый перечень вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном пенсионного возраста; должна предлагать гражданину выбор срока и условий выхода на пенсию, которые зависят от общего трудового стажа. Также Украине стоит ввести дополнительные пенсионные выплаты, которые простимулируют более продолжительную занятость и более поздний выход на пенсию. По словам Андрея Ревы, пенсионная реформа не будет предусматривать повышение пенсионного возраста и будет согласована с МВФ до четверга, 13 апреля.

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