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Суд арестовал счета табачного монополиста «Тедис Украина»

12 апреля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и средства на счету дистрибуционной компании «Тедис Украина» в Приватбанке. Об этом свидетельствуют материалы суда.

3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украина» распоряжаться ими любым образом.

5 апреля суд решил арестовать денежные средства на расчетном счету в столичном филиале Приватбанка.

АМКУ в конце 2016 наложил на Tedis Ukraine штраф в размере 431 млн грн, однако компания обжаловала это решение в суде.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина», в мае 2016 была переименована в ООО «Тедис Украина». 31 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что по делу «Тедис Украина», владельцем которого является гражданин России Кесаев, проводят обыски.

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