Сегодня 12 апреля 2017 года, 12:51

Как использовать новации налогового законодательства, обсудили на форуме

В Киеве продолжает свою работу IV Международный налоговый форум, организованный «Юридической практикой». Некоторые нюансы реформы налоговой системы Украины эксперты обсудили в рамках второй сессии форума, которую модерировала Наталья Ульянова, управляющий партнер ICF Legal Service.

Тему привлечения работников ГФС к ответственности осветил управляющий партнер ЮФ GOLAW Валентин Гвоздий. Новые возможности в данной сфере появились благодаря изменениям, внесенным в Налоговый кодекс – с начала текущего года установлена ответственность налоговиков за конкретные действия (предоставление неправдивых заключений и т.п.). Эксперт рассказал о дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности налоговиков, в том числе на примере судебной практики.

Главное, отметил г-н Гвоздий, построить прозрачные, честные взаимоотношения между налогоплательщиками и контролирующими органами. При чем прогресс со стороны налоговиков уже есть, заметны изменения к лучшему, хотя и медленные – по причине брака кадров из-за неконкурентной зарплаты в налоговых органах, считает партнер ЮФ GOLAW. «Порядок у нас в головах, - отметил Валентин Гвоздий, говоря о том, что изменения нужно начинать с себя. - Если вы увидели правонарушение и прошли мимо него - знайте, завтра вы увидите десять правонарушений».

Геннадий Войцицкий, партнер налоговой практики киевского офиса МЮФ Baker McKenzie, рассказал о последовательности присоединении Украины к Плану BEPS, отметив, что тут не реализуется японская мудрость «быстро – это медленно, но без перерывов». Украинские предприятия создают зарубежные холдинги и держат средства за границей, поскольку в Украине нет базовой инфраструктуры для развития качественного бизнес-продукта. «Украина не только не может создать условия для работы иностранного бизнеса, она выталкивает украинский бизнес из Украины», - сокрушается Геннадий Войцицкий.

Советами, как эффективно использование «новинки» Налогового кодекса, поделилась Анна Писанка, заместитель начальника отдела налогового права юрдепартамента Fozzy Group. Эксперт порекомендовала плательщикам пользоваться «ошибкой» в НК касаемо ликвидации налоговой милиции, ведь де-юре с начала года полномочий у такого органа нет. Если к вам пришли представители несуществующей налоговой милиции, можно не принимать от них никакие документы и не выполнять требования, ссылаясь на закон. Главное в таком случае зафиксировать отказ и аргументировать его отсутствием полномочий.

Также доклад г-жи Писанки касался полномочий налоговых инспекций, ошибок в разделе ХХ Налогового кодекса (как вернуть переплаченные налоги), ставки НДФЛ для дивидендов (9 % или 18 % - как трактовать ошибку), кода УКТ ВЭД в налоговой накладной, принципа стабильности и местных налогов, новаций применения с 01.04.2017 индивидуальной налоговой консультации.

В течение сессии проводилось голосование – участники онлайн отвечали на вопрос - какой путь реализации налоговой реформы стоит выбрать Украине? Большинство выбрали вариант «лучше начать с либерализации валютных ограничений и судебной реформы», на втором месте вариант «нужно найти альтернативную модель налоговой реформы». И не так много поддержки получил вариант «эстонской модели» (введение налога на выведенный капитал).