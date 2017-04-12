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Судебная реформа на Украине откладывается, - народный депутат С.Алексеев

12 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Из-за непринятия закона «О Конституционном Суде Украины» дальнейшая реализация судебной реформы откладывается. Об этом заявил один из соавторов этого законопроекта заместитель председателя Комитета Верховного Совета по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев. По его словам, почти полгода работы над документом прошли даром и к следующей сессии необходимо готовить новый законопроект.

«Мы зря потеряли месяцы на подготовку законопроекта. Это работа ведущих ученых-конституционалистов, Конституционной комиссии, Совета по вопросам судебной реформы, Венецианской комиссии, нашего комитета, экспертов и представителей гражданского общества. Это затормозило судебную реформу минимум на полгода, а то и на год», - предположил депутат.

Теперь, по словам Сергея Алексеева, необходимо начинать все с начала, потому что полномочия КСУ все равно необходимо привести в соответствие с внесенными изменениями в Конституцию в части правосудия. Кроме того, народный депутат отметил, что обновление КСУ необходимо и потому, что сейчас в его составе работают люди, которые фактически принимали непосредственное участие в государственном перевороте.

«Поэтому нам надо безотлагательно нарабатывать и принимать новую редакцию закона и обновлять состав КСУ. Если бы закон приняли сегодня, то обновленный состав КСУ с новыми полномочиями должны уже до конца года», - сказал он.

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Комментарии:»

І хто крайній? 12 апреля 2017 года 12:39 #

Його ж патрон та його друзі які і голосніше усіх кричали про банду геть та нас чекають роботи руками в європі.

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