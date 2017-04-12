Сегодня 12 апреля 2017 года, 12:51

Резолютивная часть решений не должна содержать ссылки на так называемые «республики» ДНР и ЛНР, - ВССУ

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных дел обнародовал информационное письмо по отдельным вопросам судебной практики рассмотрения заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение и наступивших в населенных пунктах, расположенных на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях.

Так, согласно тексту письма, документы, выданные органами и учреждениями (в частности медицинскими учреждениями), которые находятся на временно оккупированной территории Украины, определенной Верховным Советом, как исключение могут приниматься во внимание судом и оцениваться вместе с другими доказательствами в их совокупности и взаимосвязи во время их рассмотрения дел согласно статье 257-1 ГПК Украины. Однако, в ВССУ отмечают, что обозначение в резолютивной части судебного решения, что определенный факт (рождения или смерти) имел место в населенных пунктах «Донецкой народной республики» является недопустимым. В информационном письме отмечается, что факт существования ни так называемой «Донецкой народной республики», ни так называемой «Луганской народной республики» не признается органами власти Украины. В ВССУ отметили, что в резолютивной части судебных решений следует использовать корректные названия населенных пунктов, в которых имел место установленный факт (например, г.Амвросиевка, Амвросиевский район, Донецкой области).

Согласно требованиям Конституции Украины при обозначении места наступления определенного факта отсутствуют основания использовать такие формулировки, как «Донецкая народная республика (территория неподконтрольная государственной власти Украины)», «Донецкая народная республика, которая является временно оккупированной территорией», «самопровозглашенная Донецкая народная республика».

Как ранее сообщала «ЮП», на днях райсуд Полтавы установил факт смерти на временно неподконтрольной украинской власти территории.