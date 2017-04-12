В НБУ заявили о росте объемов депозитов

Рост остатков по депозитам в марте в национальной валюте составил 3,4%. Об этом сообщает НБУ.
«Рост денежной массы в марте на 1,3% до 1074,1 млрд. гривен было обусловлено преимущественно ростом остатков по депозитам в национальной валюте (на 3,4%)», – идет речь в тексте сообщения.
Как стало известно Нацбанку, корпоративный сектор нарастил депозиты на 3,7%, в том числе в национальной валюте – на 4,7%. Остатки по депозитам бизнеса в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) по итогам марта выросли на 2,4%.
«Остатки депозитов домашних хозяйств в марте росли медленнее. Портфель гривневых депозитов населения увеличился на 1,9%, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – произошло сокращение – на 0,7%», – утверждает НБУ.
«Рост депозитов в национальной валюте, среди прочего, обусловлено сохранением привлекательности депозитных продуктов банков в условиях дальнейшего укрепления гривны», – отметили в НБУ.
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