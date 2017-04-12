Аэропорт «Борисполь» сэкономил 39 млн грн благодаря ProZorro

Проведение публичных закупок через систему ProZorro позволило аэропорту «Борисполь» сэкономить более 35,5 миллиона гривен и более 122 тысяч евро. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Информация предоставлена за период с момента запуска системы в апреле 2016 года по апрель 2017 года.
После официального перехода на единую систему с 1 августа аэропорт совершил 132 закупки на общую сумму более 312 млн. гривен и 783 тысячи евро.
Представители аэропорта отмечают, что система ProZorro имеет ряд преимуществ. Например, система исключает торги несоответствующим товаром и получение наименьшей цены при неподходящем товаре.
Сохранить:
Контакты:
Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Засідання податкового комітету ААУ
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: