Сегодня 12 апреля 2017 года, 11:20

Сегодня парламент рассмотрит ряд вопросов спорта, молодежной политики и защиты прав детей

Сегодня Верховный Совет Украины рассмотрит ряд вопросов, касающихся спорта, молодежной политики и защиты прав детей. Первым вопросом в повестке дня сегодня стоит ратификация финансового соглашения (Проект «Городской общественный транспорт») между Украиной и Европейским инвестиционным банком

Затем парламент должен рассмотреть шесть вопросов, связанных с молодежной политикой и спортом, а также защитой прав детей. В частности, это будут вопросы относительно признания национальных видов спорта, финансирования сферы спорта; обеспечения соблюдения жилищных прав ребенка и улучшения защиты права ребенка на надлежащее содержание.