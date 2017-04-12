Сегодня 12 апреля 2017 года, 11:20

Изменений в налоговом законодательстве для улучшения инвестклимата в ближайшее время не будет, - эксперты форума

Влияние на Украину глобальных трендов налогообложения обсудили на панельной дискуссии в рамках IV Международного налогового форума, который проходит сегодня в Киеве.

Рассказывая об этапах присоединения Украины к Плану BEPS и перспективах обмена налоговой информацией, бизнес-омбудсмен Украины Альгирдас Шемета отметил, что на Украине существует риск «тупого применения» международных норм – то есть они могут применяться в нашей стране по-своему, приводя к усилению давления на бизнес.

Среди глобальных трендов налогообложения директор правового департамента корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» Сергей Ткаченко назвал переход от модели налоговой конкуренции юрисдикций стран – к модели налоговой кооперации. Пример такой кооперации - обмен налоговой информацией. Заместитель Министра финансов Украины Евгений Капинус считает, что внедрение такого международного обмена для Украины очень важно, как и подписание международных налоговых соглашений с разными странами, и уменьшение злоупотреблений в налоговой сфере внутри нашей страны (в частности, касаемо НДС). Все это позитивно повлияет на бизнес-климат на Украине.

Но изменений в налоговом законодательстве для улучшения инвестиционного климата в ближайшее время не будет, с прискорбием констатировал Андрей Журжий, первый заместитель председателя Комитета Верховного Совета Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, ведь в парламенте уже не интересуются данной темой, проекты не подаются, наступает время затишья, каникул, а осенью депутаты будут заниматься бюджетным процессом. Поэтому, по мнению депутата, больше шансов быть имплементированными у тех новаций, которые не требуют утверждения Верховным Советом.

«Поговорим через год, но по опыту этого года я не вижу перспектив и воли парламента», - прогнозирует А. Журжий. Действительно, для изменений необходима прежде всего политическая воля, отметил модератор дискуссии, управляющий партнер Международного правового центра EUCON Ярослав Романчук.

«Может и хорошо, что принятие новых правил не случится в этом году, так как бизнес должен быть серьезно подготовлен», - считает Вячеслав Власов, партнер, руководитель налоговой практики PwC Украина. Эксперт отметил, что юридические вопросы правил международного налогового планирования сейчас переходят в бухгалтерскую плоскость. При введении новых правил, убежден В. Власов, необходима будет амнистия для бизнеса, также внимание нужно уделить конфиденциальности информации: «Если от бизнеса требуют открытия информации, эта информация должна быть в сохранности». Главное, чтобы нововведения не мешали развивать нормальную корпоративную культуру бизнеса на Украине.

О реформе Государственной фискальной службы рассказала Злата Лагутина, заместитель начальника Главного управления ГФС в г. Киеве. Тут особо важен кадровый вопрос, отметил Ярослав Романчук. По мнению Андрея Журжия, именно с реформы ГФС и нужно начинать изменения в налоговой сфере Украины.