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На сегодняшнем заседании КМУ рассмотрит вопрос о выделении средств родственникам погибших участников АТО

12 апреля 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Кабинет Министров на заседании в среду также намерен выделить помощь лицам, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции. В сегодняшней повестке для значится рассмотрение проекта закона о внесении изменения в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и проект указа Президента о присуждении ежегодной премии «Украинская книга года».

Также министры намерены утвердить порядок возмещения лицами расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских, и создаст организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий в связи с 85-й годовщиной Голодомора 1932-1933 годов на Украине.

Также, правительство намерено выделить средства для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам, получившим инвалидность во время участия в указанной операции, и распределить остаток средств специального фонда государственного бюджета для развития отрасли энергетики.

Правительство на заседании планирует утвердить порядок установления и выплаты надбавки тренерам штатной команды национальных сборных команд по олимпийским видам спорта и порядок проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства.

Также КМУ намерен выделить средства для завершения строительства инженерных сооружений с целью укрепления обороноспособности государства (каких именно, не указано).

Кроме того, в разделе «Разное» правительство рассмотрит проект Национального доклада о реализации основ антикоррупционной политики в 2016 году и отчет о результатах расследования обстоятельств и причин аварии на шахте «Степная» компании «Львовуголь» во Львовской области.

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