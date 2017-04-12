Сегодня 12 апреля 2017 года, 09:49

Первый модуль программы «Адвокат Будущего» завершен

На прошлых выходных в Киеве завершился первый модуль программы «Адвокат Будущего», посвященный вопросам работы с клиентом. С участниками работала сертифицированный бизнес-тренер и фасилитатор Ирина Глущенкова и команда экспертов Программы Сергей Гончаренко, Ольга Жуковская, Андрей Костин, Дмитрий Кухнюк, Юлия Лесовая, Владимир Сущенко, Александра Яновская при поддержке эксперта украинско-канадского проекта «Доступная и качественная правовая помощь на Украине» Иванны Ибрагимовой.

Тема первого модуля, в котором уже приняли участие все четыре группы участников, охватила важнейшие аспекты взаимоотношений клиента и адвоката. В течение трех дней участники анализировали различные аспекты эффективной коммуникации с клиентом, сложные этические вопросы во взаимоотношениях с клиентом, обязанности адвоката, в частности, во избежание конфликтов интересов, роль адвоката в обеспечении равного доступа к правосудию и тому подобное.

Кроме того, адвокаты практиковали навыки общения, проведения интервью и консультирование клиентов, учились управлять ожиданиями и налаживать двустороннюю коммуникацию. В рамках модуля, среди прочего, рассматривались вопросы развития эмоционального интеллекта, важности управления эмоциями и эмпатии. Участники говорили о том, что недооценивали значение налаженного контакта с клиентом для достижения положительного результата по делу.

После завершения первого модуля адвокаты охотно делились впечатлениями от обучения. Они отметили, что программа первого модуля заставила их задуматься над важностью построения взаимоотношений с клиентом через призму профессиональной этики. Благодаря работе во время тренинга с различными эмоциональными состояниями адвокаты получили новые навыки и практические инструменты в работе с клиентом. А выйдя из рабочих дел на время обучения, они смогли переосмыслить свое профессиональное общение с клиентами и посмотреть на себя и свою работу со стороны.

Кроме полученных практических знаний и навыков, участники тренинга делились впечатлениями от знакомства с экспертами и тренерами, а также друг с другом. И это не удивительно, ведь именно коммуникационная составляющая Программы является одной из ее важнейших преимуществ, поскольку она формирует сообщество активных и профессиональных специалистов со всей страны.

Комментируя завершение первого этапа обучения, Президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай отметил позитивные тенденции, связанные с обучением адвокатов. «Читая все отзывы участников, учитывая мельчайшие детали, мы постоянно работаем над усовершенствованием Программы. Уже сегодня могу сказать, что «Адвокат Будущего» является жемчужиной, которая качественно изменит правовое сообщество Украины в ближайшее время. Мы осознаем, что многое еще надо реализовать для нашей страны и, скажу откровенно — искренне радуемся, что уже есть с кем это делать. 50% успеха зависит от самих участников, насколько они раскроются и проявят себя в общении с коллегами, похожими по духу в профессии. Насколько способны обмениваться опытом и делиться знаниями в интеллектуальной аудитории. Со своей стороны все мы — организаторы, эксперты, тренеры и команда — будем мотивировать адвокатов быть активными в своей правовой деятельности, помогать реализовывать их амбиции. Одной из задач Программы является налаживание коммуникации не только в группе, а между всеми участниками нашей первой «золотой» сотни. Таким образом, «Адвокат Будущего» создаст горизонтальную коммуникацию между профессионалами из всех регионов страны.

«Первый модуль программы «Адвокат Будущего» вызвал у меня две впечатляющие эмоции: восторг и уверенность. Нельзя не восхищаться настоящими профессионалами, адвокатами, которые понимают потребность в постоянном самосовершенствовании и прилагают к тому значительных усилий, получая при этом огромное удовольствие от общения с другими коллегами и уже и единомышленниками. По уверенности, то должен признать, что за последние годы я впервые нашла веру в возможность изменений в адвокатуре нашей страны. Адвокаты, являющиеся участниками Программы, несомненно, смогут и будут менять не только свое профессиональное будущее, но способны к реализации идеи создания сильной и независимой адвокатуры Украины», — отметила Александра Яновская, д.ю.н., профессор кафедры правосудия КНУ им. Т. Шевченко, судья ad hoc Евросуда.