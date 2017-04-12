В Киеве начал свою работу IV Международный налоговый форум, организованный газетой «Юридическая практика». Генеральный партнер форума Международный правовой центр EUCON, экспертный партнер PwC Украина.
Стартовал форум с панельной дискуссии на тему «Глобальные тренды налогообложения — влияние на Украину», которую модерирует Ярослав Романчук, управляющий партнер Международного правового центра EUCON.
Далее участники форума рассмотрят вопросы деофшоризации на Украине, ужесточения правил международного налогового планирования, этапы присоединения Украины к Плану BEPS, а также есть ли прогресс в автоматическом обмене налоговой информацией. Кроме того, темы сессий форума посвящены улучшению инвестиционного климата путем изменений налогового законодательства, реформе налоговой системе, налоговому консалтингу, уголовно-правовым рискам налоговых правоотношений,
ТЦО и международному налоговому планированию. Завершится форум обсуждением судебной практики по спорам с ГФС.
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