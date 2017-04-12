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Комитет рекомендует парламенту принять законопроект о стратегической экологической оценке

12 апреля 2017 года Источник:РБК-Украина

Комитет рекомендует парламенту принять за основу законопроект №6106 о стратегической экологической оценке. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховного Совета Украины.

Так, законопроект разработан с целью адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского союза в части установления сферы применения и порядка осуществления стратегической экологической оценки в соответствии с подходом, а также с целью реализации положений протокола о стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

Задачей акта является определение сферы применения стратегической экологической оценки, установление порядка ее осуществления, механизма проведения трансграничных консультаций, информирования о принятом решении и проведения мониторинга выполнения стратегий, планов, общегосударственных программ, государственных целевых программ и программных документов, включая любые изменения в них.

Планируется, что действие закона: будет распространяться на документы государственного планирования, которые будут иметь влияние на окружающую среду и здоровье населения; не будет распространяться на документы государственного планирования, касающихся национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций, бюджеты, бюджетные программы и финансовые планы, а также программы экономического и социального развития АР Крым, областей, районов и городов на краткосрочный период.

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