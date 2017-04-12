В правительстве заявили, что не будут повышать акциз на алкоголь до 2018 года

Кабинет Министров не планирует инициировать повышение акцизов на алкогольную продукцию до конца 2017 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
“Мы не планируем никаких повышений и никаких изменений в течение года”, – сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что все статьи, заложенные в государственном бюджете на 2017 год, остаются неизменными.
Напомним, ранее Государственная фискальная служба инициировала введение минимальных цен на табачные изделия.
С марта вступило в силу повышение акциза на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривен/литр до 126,96 гривен/литр, на пиво на 12% – с 2,48 гривен/литр до 2,78 гривен/литр, на слабоалкогольную продукцию акциз повышается
на 12%.
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