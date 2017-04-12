Сегодня 12 апреля 2017 года, 09:49

В правительстве заявили, что не будут повышать акциз на алкоголь до 2018 года

Кабинет Министров не планирует инициировать повышение акцизов на алкогольную продукцию до конца 2017 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

“Мы не планируем никаких повышений и никаких изменений в течение года”, – сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что все статьи, заложенные в государственном бюджете на 2017 год, остаются неизменными.

Напомним, ранее Государственная фискальная служба инициировала введение минимальных цен на табачные изделия.

С марта вступило в силу повышение акциза на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривен/литр до 126,96 гривен/литр, на пиво на 12% – с 2,48 гривен/литр до 2,78 гривен/литр, на слабоалкогольную продукцию акциз повышается

на 12%.