Сегодня 11 апреля 2017 года, 21:41

Парламент отклонил законопроект о Конституционном Суде Украины

Сегодня, 11 апреля, парламентарии не поддержали законопроект «О Конституционном Суде Украины» (№5336-1).

За принятие документа проголосовали всего 179 (при необходимом минимуме 226) из 351 депутата, зарегистрированного в сессионном зале. Также ВC четыре раза голосовал за отправку на повторное второе чтение данного законопроекта, однако не нашлось необходимой поддержки в зале: дважды это предложение набирало 223 голоса, дважды – 219. Согласно Регламенту Верховного Совета такой законопроект считается отклоненным.

Напомним, что данным законопроектом предлагалось установить порядок назначения судей Конституционного Суда Украины (КСУ) на конкурсной основе. Предусматривалось создание трех конкурсных комиссий, отдельно для каждого субъекта формирования КСУ: Президента, парламента и Съезда судей.

Причем для формирования конкурсной комиссии последним — наивысшим органом судейского самоуправления, который, как известно, не является постоянно действующим, проект предусмотривал более оперативный сценарий: созданием соответствующей комиссии должен был заняться Совет судей Украины. Предлагались общие требования для всех трех конкурсных комиссий: их состав формируется из числа юристов «с признанным уровнем компетентности», которые не принимают участия в конкурсном отборе на должность судьи КСУ. При этом оговаривается, что в состав конкурсной комиссии, созданной парламентом, входит по меньшей мере один представитель депутатской фракции. Конкурсной комиссии проект вверяет функции по изучению документов претендентов, проведению собеседования с ними и составлению списка кандидатов, рекомендованных на должность судьи КСУ. Перечень рекомендованных должен содержать количество кандидатур, которое как минимум втрое превышает количество вакансий.

Кроме того, проектом предполагается новая организационная структура КСУ: Большая палата (действует в составе всех судей Суда и решает вопрос по делам по конституционным представлениям и конституционным обращениям), два сената суда (каждый действует в составе девяти судей и рассматривает вопрос о соответствии Конституции Украины законов Украины (их отдельных положений) по конституционной жалобе лица) и шесть коллегий судей (каждая действует в составе трех судей).

Для КСУ проектом предлагается ввести два новых института — специального советника и обеспечительного приказа. Последний для конституционной юрисдикции является ноу-хау: он будет применяться в исключительных случаях, когда существует необходимость предупредить неотвратимые последствия, которые могут повлечь за собой невозможность защиты прав, о которых идет речь в конституционной жалобе. Другая новая опция — институт специального советника — вводится временно, до 1 января 2020 года, с целью предоставления экспертной помощи в конституционных производствах по конституционной жалобе. Для осуществления функций специального советника Суд по своему решению может пригласить судью в отставке иностранного органа конституционной юрисдикции или представителя международной правительственной организации, задачей которой является вопрос конституционного права. При этом существует оговорка: не может быть приглашен для осуществления этих функций гражданин государства, которое украинский парламент признал агрессором.

Еще одной новацией отклоненного законопроекта является механизм пролонгации срока полномочий судьи КСУ. Проектом предполагалось, что в случае, если количественный состав Суда становится меньшим, чем это необходимо для его полномочности, вследствие окончания срока пребывания судьи в должности или достижения им предельного возраста (70 лет), то такой судья продолжает работать до назначения своего преемника, но не более трех месяцев.