Сегодня 11 апреля 2017 года, 17:08

Труд после обороны. Новации Трудового кодекса для военнослужащих

В связи с конфликтом на востоке страны престиж военнослужащих заметно возрос, что выразилось в принятии ряда законов об усилении их социальной защиты. Однако возможное принятие нового Трудового кодекса Украины можно рассматривать как шаг в обратном направлении. Сохранив ряд льгот для военнообязанных и военнослужащих, ТК вместе с тем сужает объем обязательств работодателей перед этой категорией граждан. Регулирование данных вопросов представляется особенно актуальным, если учитывать огромное количество отслуживших, а также перспективу создания Единого госреестра военнообязанных. Рассмотрим основные положения проекта № 1658, подготовленного ко второму чтению.

Увольнение и альтернатива

Работодатель обязан уволить с работы работника в связи с призывом, или поступлением его на военную службу, или направлением на альтернативную (невоенную) службу после получения заявления работника и документа, подтверждающего указанные обстоятельства (статья 99 ТК).

Статья 255 проекта закрепляет право на получение выходного пособия в случае призыва в размере двух средних заработков. Отметим при этом, что ТК в части 1 статьи 255 дифференцирует размер выходного пособия в зависимости от продолжительности трудовых отношений (стаж больше десяти лет дает право на пособие в размере трех средних зарплат). Однако эта новация коснется только увольняемых по сокращению штата, а не призванных на военную службу.

В то же время предусмотрена возможность приостановления трудовых отношений на время службы. В случае призыва работника на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период или принятия на военную службу по контракту при возникновении кризисной ситуации и в других случаях на срок до окончания особого периода или до дня фактической демобилизации трудовые отношения приостанавливаются (часть 3 статьи 70 ТК).

Новые реалии

В новом ТК законодатели попытались отобразить новые реалии, связанные с военным конфликтом на востоке страны. Трудовые отношения с работником могут быть прекращены при наступлении чрезвычайных обстоятельств, препятствующих их продолжению, например военных действий. Нужно, чтобы данное обстоятельство было оглашено органом власти в порядке, установленном законом (статья 105 ТК).

Еще одна новация актуальна в прифронтовой зоне. Допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с отсутствием работника на работе более двух месяцев, если о причинах его неявки нет никакой информации (статья 96 ТК).

Защищенные статьи

ТК содержит немало гарантий, предусмотренных действующим Кодексом законов о труде Украины (КЗоТ). Сохраняется право бывших военнослужащих на преимущественное сохранение работы при сокращении штата (часть 2 статьи 90 ТК).

Сохраняется также право уволенных с военной службы на предоставление им отпуска за первый год работы до окончания шестимесячного срока беспрерывной работы (статья 182 ТК).

Кроме того, ветеранам войны предоставляется отпуск в удобное для них время (статья 183 ТК). Отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника предоставляется ветеранам войны продолжительностью до 14 календарных дней в течение рабочего года (статья 201 ТК).

Как и в действующем КЗоТ Украины, в статье 253 ТК предусматривается гарантия сохранения места работы и должности в течение действия трудового договора (до окончания особого периода или до дня фактической демобилизации).

Угрозы:

1. Без дополнительного отдыха. Ветераны войны теряют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, предусмотренное статьей 77-2 КЗоТ.

2. Снятие брони. Из Кодекса полностью изымаются нормы, регулирующие трудоустройство за счет брони. Дополнительные гарантии трудоустройства будут применяться на основании статьи 14 Закона «О занятости населения». Таким образом, молодежь, которая уволилась с военной службы по призыву по мобилизации, на особый период, не будет иметь права на трудоустройство за счет квот (статьи 196, 197 КЗоТ).

3. Испытательный период на общих условиях. К уволенным с военной службы не применяется испытательный срок только в случае, если они поступают на работу в течение года (статья 38 ТК). Согласно статье 26 КЗоТ, срок, во время которого можно воспользоваться данной льготой, не ограничивается.

4. Уменьшение штрафа. Отменяется финансовая санкция в размере десяти минимальных зарплат за несоблюдение гарантий и льгот военнообязанных (статья 265 КЗоТ). Это будет квалифицироваться как «иное нарушение» законодательства о труде и наказываться санкцией в размере до трех минимальных зарплат (статья 362 ТК).

Автор — Виталий ДУДИН, корреспондент «ЮП», аспирант