Сегодня 11 апреля 2017 года, 18:39

Будапешт хочет, чтобы венгры на Украине могли иметь двойное гражданство

Венгрия считает вполне нормальным наличие двойного гражданства у проживающих на Украине своих граждан и против наказания за подобные вещи. Об этом на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины, Словакии и Чехии во вторник в Киеве заявил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Двойное гражданство является абсолютно европейским феноменом. Поэтому наша позиция заключается в том, что в Европе вы не должны никого наказывать только потому, что гражданин находится в гражданстве страны-члена ЕС и страны, не являющейся членом Европейского Союза», – сказал он.

По его словам, Венгрия считает неприемлемым примирение наказания в отношении венгерских граждан за наличие как венгерского гражданства, так и гражданства Украины.

«Мы надеемся, что сможем прийти к двусторонним соглашениям и не нанесём вреда венграм, которые живут на Украине», – добавил П.Сийярто.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин уточнил, что, поскольку Украина находится в состоянии войны с Россией, наличие двойного гражданства в корне неприемлемо.

«Мы не хотим открывать этот ящик Пандоры. (...) Однако речь не идет о наказаниях», – добавил П.Климкин.