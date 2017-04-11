Сегодня 11 апреля 2017 года, 18:39

С помощью расписок аграрии привлекли 846 млн гривен, - МинАПК

За период внедрения аграрных расписок выдан 101 такой документ, что позволило привлечь сельхозпроизводителям около 846,6 млн гривен. Инструмент открывает новые возможности для малых и средних фермеров и подтверждает свою эффективность, поэтому ожидается его распространение на всю территорию Украины. Об этом сообщила заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева в Чернигове во время форума «Соглашение об ассоциации с ЕС: новые возможности для малого и среднего бизнеса».

В частности, в сельскохозяйственном сезоне 2016-2017 годов с помощью 41 аграрной расписки аграрии привлекли 657,6 млн гривен. Сейчас расписки действуют в 8 регионах: в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

«Внедрение аграрных расписок постепенно набирает обороты, открывая аграриям новые возможности для привлечения ресурсов. За время существования такого проекта с 2014 года, не было зафиксировано ни одного принудительного взыскания задолженности, поскольку все аграрные расписки добровольно выполнены с наступлением срока исполнения или выполняются. Аграрная расписка - это гибкий и достаточно простой инструмент в использовании, который с каждым разом доказывает свою эффективность», - отметила Елена Ковалева.

Напомним, аграрная расписка - это товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом, осуществить поставку сельскохозяйственной продукции или уплатить денежные средства на определенных в нем условиях.