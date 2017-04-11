Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 11 апреля 2017 года, 18:39

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

С помощью расписок аграрии привлекли 846 млн гривен, - МинАПК

11 апреля 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

За период внедрения аграрных расписок выдан 101 такой документ, что позволило привлечь сельхозпроизводителям около 846,6 млн гривен. Инструмент открывает новые возможности для малых и средних фермеров и подтверждает свою эффективность, поэтому ожидается его распространение на всю территорию Украины. Об этом сообщила заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева в Чернигове во время форума «Соглашение об ассоциации с ЕС: новые возможности для малого и среднего бизнеса».

В частности, в сельскохозяйственном сезоне 2016-2017 годов с помощью 41 аграрной расписки аграрии привлекли 657,6 млн гривен. Сейчас расписки действуют в 8 регионах: в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

«Внедрение аграрных расписок постепенно набирает обороты, открывая аграриям новые возможности для привлечения ресурсов. За время существования такого проекта с 2014 года, не было зафиксировано ни одного принудительного взыскания задолженности, поскольку все аграрные расписки добровольно выполнены с наступлением срока исполнения или выполняются. Аграрная расписка - это гибкий и достаточно простой инструмент в использовании, который с каждым разом доказывает свою эффективность», - отметила Елена Ковалева.

Напомним, аграрная расписка - это товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом, осуществить поставку сельскохозяйственной продукции или уплатить денежные средства на определенных в нем условиях.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 15 (1007) от 11/04/17 Свежий номер

Защита экономической конкуренции

№ 15 (1007)
Государство и юристы

Минздрав переубеждает

Отрасли практики

Проверка подтекста

Судебная практика

Прямое включение

Тема номера:

Игра в монополию

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    aequo
  • Antika
    integrites
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом