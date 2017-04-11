Сегодня 11 апреля 2017 года, 17:08

В Апелляционном суде г.Киева будет реализован пилотный проект по охране судов

В рамках сотрудничества Консультативной миссией Европейского Союза (далее - «КМЕС») по вопросам судебной системы на территории Украины реализуется пилотный проект по созданию в судах современной системы обеспечения безопасности. Государственная судебная администрация Украины определила три здания судов, в которых будет проведено такое исследование, среди них и Апелляционный суд города Киева.

«Сотрудничество с КМЕС, в рамках проекта создания в судах современной системы обеспечения безопасности, очень важно для Апелляционного суда города Киева, ведь помощь Консультативной миссии - это возможность дальнейшего развития системы обеспечения безопасности в судебном учреждении с внедрением европейских стандартов, в полной мере соответствуют потребностям», - отмечают в пресс-службе ГСА.

На встрече представители Консультативной миссии ЕС обсудили с украинскими экспертами в вопросы, связанные с возможностью создания такой концепции, которая позволит обеспечить надлежащую охрану помещений суда, выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников аппарата суда, обеспечения безопасности участников судебного процесса.