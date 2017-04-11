Сегодня 11 апреля 2017 года, 17:08

«Газпром» требует от «Нафтогаза» более 45 млрд долл. США в арбитраже

Взаимные претензии российского «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» по контракту купли-продажи газа составляют около 45,7 млрд и 17,9 млрд долларов.

«Финансовые претензии «Нафтогаза» по контракту включают в себя возмещение переплаты за газ (17,9 млрд долларов), претензии «Газпрома» – неоплаченные счета за ноябрь 2013 - май 2014 гг. (2,9 млрд долларов) и оплата не поставленного газа по требованию «бери или плати» (42,8 млрд долларов)», - говористя в сообщении.

«Денежные требования в арбитраж постоянно обновляются до вынесения решений, в частности, по расчетам процентов», - уточняется в отчетности.

Как отмечается, конечный срок вынесения решения арбитражем по контракту купли-продажи газа в настоящее время составляет 30 апреля 2017 года, по контракту транзита газа – 30 июня 2017 года. Обе даты могут быть пересмотрены арбитражем по просьбе трибунала.

В «Нафтогазе» отмечают, что в ходе процесса по обоим делам «Газпром» применил единый подход, настаивая, что, по сути, контракты должны остаться неизменными и применяться на основании толкования российской компанией.

В свою очередь, НАК настаивает на пересмотре или толковании обоих контрактов в соответствии с европейскими стандартами и требованиями, на обеспечении конкурентоспособной цены и экономически обоснованных тарифов, поскольку эти цели соответствуют заявленной цели обеих сторон на момент переговоров и заключения контрактов в январе 2009 года, а именно положения о пересмотре цены и тарифа.

«В то же время оба контракта содержат положения, которые отклоняются от европейских стандартов. Следует отметить, что положения про объем и «бери или плати» в контракте по купле-продаже газа являются нарушением европейского и украинского законодательства о конкуренции», - говорится в документе.

Как сообщалось, «Газпром» в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с «Нафтогаза» долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также средств по формуле «бери, или плати». Со своей стороны «Нафтогаз» обратился с иском о ретроактивном изменении цены, возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска. Вынесение решения арбитрами по контракту на поставку газа планируется в апреле 2017 года.