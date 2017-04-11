Сегодня 11 апреля 2017 года, 15:38

Украина намерена укрепить сотрудничество со Словакией, Венгрией и Чехией

Украина намерена укрепить экономическое и пограничное сотрудничество со Словакией, Венгрией и Чехией. Об этом на пресс-конференции с главами МИД этих стран заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Сегодня мы обсудили, как объединить усилия и укрепить экономические и пограничное сотрудничество», - отметил П.Климкин и добавил, что реформы являются частью государственной безопасности.

Он также подчеркнул, что Украина пользуется поддержкой этих стран в своих европейских стремлениях и проведении реформ.