Украина намерена укрепить сотрудничество со Словакией, Венгрией и Чехией

Украина намерена укрепить экономическое и пограничное сотрудничество со Словакией, Венгрией и Чехией. Об этом на пресс-конференции с главами МИД этих стран заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Сегодня мы обсудили, как объединить усилия и укрепить экономические и пограничное сотрудничество», - отметил П.Климкин и добавил, что реформы являются частью государственной безопасности.
Он также подчеркнул, что Украина пользуется поддержкой этих стран в своих европейских стремлениях и проведении реформ.
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